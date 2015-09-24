«Штрафы летят»: водителей Владивостока наказывают за парковку

В одном из приморских пабликов опубликовано фото, автор которого предупреждает водителей, что за парковку на улице Русской получил штраф, сообщают «Вести:Приморье».

Камера сфотографировала нарушителя несколько дней назад. Все произошло утром. Отмечается, водитель нарушил правила стоянки транспортных средств.

«На Русской аккуратнее. За "ёлочку" приходят штрафы»,

пишет автор поста.

В комментариях отметили, штрафы прилетают «за елочку» при парковке и на других улицах города.

«Недавно пришёл штраф за елочку на Посьетской. Часто там парковалась, впервые прилетело. Так что там тоже не стоит».

«Хорошо когда штрафы приходят, а не как у меня. просто в один день заблокировали все счета и сняли не пятьсот рублей а полторы тысячи. К приставам дозвониться не могу. Городским начальниками так удобно штрафы собирать, так народ будет на парковки машину ставить».

«Ещё и остановка вроде там, троллейбуса бы».

«Там всегда так».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru