«Штрафы летят»: водителей Владивостока наказывают за парковку
В одном из приморских пабликов опубликовано фото, автор которого предупреждает водителей, что за парковку на улице Русской получил штраф, сообщают «Вести:Приморье».
Камера сфотографировала нарушителя несколько дней назад. Все произошло утром. Отмечается, водитель нарушил правила стоянки транспортных средств.
пишет автор поста.
В комментариях отметили, штрафы прилетают «за елочку» при парковке и на других улицах города.
«Недавно пришёл штраф за елочку на Посьетской. Часто там парковалась, впервые прилетело. Так что там тоже не стоит».
«Хорошо когда штрафы приходят, а не как у меня. просто в один день заблокировали все счета и сняли не пятьсот рублей а полторы тысячи. К приставам дозвониться не могу. Городским начальниками так удобно штрафы собирать, так народ будет на парковки машину ставить».
«Ещё и остановка вроде там, троллейбуса бы».
«Там всегда так».
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