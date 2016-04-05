«Может я что-то упускаю?»: Водитель не понимает, за что вновь выписывали штраф

В одном из пабликов житель Владивостока задается вопросом, за что ему вновь «прилетел» штраф. Вроде, не нарушал. Но сомнения есть. Поэтому он решил спросить у горожан, действительно ли ситуация правомерна, сообщают «Вести:Приморье».

«Прилетел второй штраф за парковку в неположенном месте. Всё дело в том, что по всем правилам, в этом месте парковаться можно, так как от остановки до этого места более 15-ти метров, а знак остановка запрещена установлен за два перекрёстка, соответственно вторым перекрёстком после его установки он отменяется, если не продублирован.

Как мне сказали, в этом месте можно парковаться, но стоять не более 20-мин, что собственно и фиксирует паркон, делая две фотографии.

На момент получения второго штрафа, промежуток между фотографиями составляет 10 мин, плюс ещё и время не соответствующее действительности.

Штраф оплачу конечно же, но не могу понять одного-знаков препятствующих остановке нет, автобусная остановка далее 15-ти метров, ни пешеходных вблизи, ни выездов, машины припаркованные в этом месте стоят не на аварийках.

Думаю есть такие, кто был оштрафован за остановку в этом месте. Объясните мне, может я что-то упускаю из выше написанного.

Спасибо».

Мнения в комментариях разделились, кто-то уточнил, что также получал штраф за парковку в этом же месте. Другие уверены, что штраф выписан по все правилам. То есть, водитель действительно нарушил ПДД.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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