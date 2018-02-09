«Штраф пришел»: Приморцев предупредили о новых знаках на трассе

Жительница Приморья предупредила автовладельцев о радаре, установленном на трассе в Надеждинском районе, сообщают «Вести:Приморье».

Сейчас увидела, что пришел штраф на радаре в Шмидтовке, который на 100 км (хотя он до сих пор завешан и якобы не должен работать). Хочу предупредить водителей, чтобы не нарвались на штрафы как мы»

, рассказала автор поста в одном из приморских пабликов.

Однако в комментариях отметили, девушка не заметила другие установленные знаки и немного подзабыла ПДД.

«Ограничения в 100км завешан, потому что там стоят временные знаки скорости и якобы ремонта, временные знаки не отменяют того что камера не работает или не фиксирует свыше 100км».

«Он и не прекращал работать».

«Вроде его перенастроили на 90. Но езжу там каждый день 100ку».

«Завешен знак скорости) стоят временные, правила пдд».

«В каком плане он завешан? Если Вы про знак "не больше 100" так там другие знаки пока стоят по которым надо ещё медленне ехать».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru