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Способ перевозки груза водителем удивил и возмутил жителей Приморья

Способ перевозки груза водителем удивил и возмутил жителей Приморья

Источник фото: pixabay.com

Жители Приморья стали свидетелями того, как самосвал перевозил груз по трассе, сообщают «Вести:Приморье».

Так груженый самосвал попал в поле видеорегистратора автолюбителя, который двигался за грузовиком по трассе в Дальнегорск.

Пока доедешь всё растеряешь, уже вся дорога в твоих палках да горыбле

, пишет автор поста в одном из приморских пабликов.

Автор поста обратил внимание, на грузовике стоят номера города Хабаровска.

Многие в комментариях отметили, двигаться за такими машинами опасно, бывает груз по странному стечению обстоятельств вылетает из кузова.

«За такую транспортировку груза, точно что...».

«Это фигня, ты поедь за фурой из которых силикатные кирпичи выпадают».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

 

видео dpscontrol_125rus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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