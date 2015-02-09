Современный Плюшкин удивил водителей на трассе

Водители, двигаясь по улице Маковского, стали свидетелями картины, которую «подарил» современный Плюшкин, сообщают «Вести:Приморье».

На видеорегистратор одного из водителей попал впередиидущий грузовик, в багажнике которого перевозили груз. При этом, не соблюдая правила перевозки. У очевидцев сложилось впечатление, что уложили его в несколько этажей. И, по всей видимости, практически не закрепив. Водители обратили внимание, что грузовик «лохматых» годов под весом груза, казалось, накренился на бок.

Плюшкин, ты ли это? -

задается вопросом автор поста в паблике dps.control.

Приморцы с юмором отнеслись к увиденному, но отметили, правила перевозки груза придуманы не просто так.

«Безопасная езда прежде всего. Все правила перевозки габаритного груза соблюдены».

«Такое обычно в Индии видел».

«Я сегодня ехала за ним, на Чайке. Быстро ретировалась от греха подальше. Один утиль везет другой».

«У нас такой же сосед..Уже из окна смотреть не на что ..Один хлам во дворе.. Это такая болезнь у людей, тащить всё с улици кто дамой, кто в гараж, а кто на свой участок».

«Правила перевозки придуманы не просто так».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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