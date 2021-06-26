«Это месть?»: Вид припаркованной красненькой машинки удивил приморцев
В Уссурийске жители города стали свидетелями картины, которую увидели в районе автовокзала, сообщают «Вести:Приморье».
Так, автор постав в паблике Марк Чернослива опубликовал фото автомобиля, в лобовом стекле которого торчал молоток. Да, тот самый инструмент, которым строителя пользуются для забивания гвоздей.
Скорее всего, он там очутился не просто так, предположили приморцы. Вероятно, кто-то за что-то мстит.
«Парковочное место Тора занял».
«Сколько человеку не обьясняй.... а молотком с первого раза доходчиво».
«Лучше по стеклу,чем по голове. Доходчиво и насладился местью.».
«Это месть?».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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