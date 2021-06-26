«Это месть?»: Вид припаркованной красненькой машинки удивил приморцев

В Уссурийске жители города стали свидетелями картины, которую увидели в районе автовокзала, сообщают «Вести:Приморье».

Так, автор постав в паблике Марк Чернослива опубликовал фото автомобиля, в лобовом стекле которого торчал молоток. Да, тот самый инструмент, которым строителя пользуются для забивания гвоздей.

Скорее всего, он там очутился не просто так, предположили приморцы. Вероятно, кто-то за что-то мстит.

«Парковочное место Тора занял».

«Сколько человеку не обьясняй.... а молотком с первого раза доходчиво».

«Лучше по стеклу,чем по голове. Доходчиво и насладился местью.».

«Это месть?».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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