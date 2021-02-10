Удручающую картину увидели жители Владивостока в центре города

О бедственной экологической обстановке в районе «Дальзавода» рассказали жители города, которые стали свидетелями «грязной» картины, сообщают «Вести:Приморье».

У пирса ремонтного дока в воде плавает огромное количество мусора - пластиковые бутылки, строительный мусор. А вода окрашено в грязно-оранжевый цвет.

Жители города в комментариях паблика primorye_online поясняют, горожане и гости столицы сами создают такие условия, вспоминая поговорку, которая гласит о том, что грязно не там, где убирают, а там, где не мусорят.

«Сами гадим, сами возмущаемся».

«Ужас.... Планета скоро уничтожит нас как мы относимся.... Все губим всю природу, воду, землю, воздух».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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