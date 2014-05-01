Грузовым автомобилям закрыли проезд через Артем

Житель Приморья обратил внимание на установленные дорожные знаки и пояснил, что водителям грузовиков теперь нельзя проезжать через Артем при следовании в Находку, сообщают «Вести:Приморье». Вероятно, мужчина является водителем грузового автомобиля. И теперь не понимает, как будет прокладывать путь следования.

Умом Россию не понять... На аэропортовской трассе установили знак - все, кто больше 10 тонн, дорога на Находку только через Заводской, далее Суражевку и там уже на Находку. Ок, едем через Кневичи, и видим тот же знак ограничения 10 тонн, а дальше ещё один такой знак. Фактически получается, что грузовым авто в Находку через территорию Артёма теперь нельзя ни с какой стороны,

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

Многие отметили в комментариях к посту, что на эту ситуацию стоит обратить внимание.

«В Заводском дороги никакие, про Суражевку вообще молчу. И что будет если все большегрузы начнут ездить через Заводской».

«И ,что там грузовые как ездили так и будут ездить дорогу колотить им пофиг на знаки,.Может и на основной трассе за ними и следят ,на объездным всем пофиг».

«Дорога в Кневичи вообще жесть! От Школьной в с торону Артема люди на встречку выезжаю, так как ямы жуткие».

«Снимают ответственность за состояние мостов».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Фото artem.news.plus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]