Грузовым автомобилям закрыли проезд через Артем
Житель Приморья обратил внимание на установленные дорожные знаки и пояснил, что водителям грузовиков теперь нельзя проезжать через Артем при следовании в Находку, сообщают «Вести:Приморье». Вероятно, мужчина является водителем грузового автомобиля. И теперь не понимает, как будет прокладывать путь следования.
пишет автор поста в паблике artem.news.plus.
Многие отметили в комментариях к посту, что на эту ситуацию стоит обратить внимание.
«В Заводском дороги никакие, про Суражевку вообще молчу. И что будет если все большегрузы начнут ездить через Заводской».
«И ,что там грузовые как ездили так и будут ездить дорогу колотить им пофиг на знаки,.Может и на основной трассе за ними и следят ,на объездным всем пофиг».
«Дорога в Кневичи вообще жесть! От Школьной в с торону Артема люди на встречку выезжаю, так как ямы жуткие».
«Снимают ответственность за состояние мостов».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
Фото artem.news.plus
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