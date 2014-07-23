Популярный в Приморье пляж закрыли для граждан. На дороге, которая ведет к морю, установили знак, запрещающий проезд, сообщают «Вести:Приморье».

На игровой зоне закрыли проезд к морю. Где теперь жителям Артёма отдохнуть и прогуляться? Скоро, что и в лес запретят приходить?

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

Многие, кто ознакомился с постом, задались вопросом, кто и для чего это сделал. неужели, теперь пляжем не смогут пользоваться любители отдыха у моря.

«Ну что дорогие друзья, приехали...к морю не проедь, к речке не спустись... Ждём дорогущих парковок, которые не каждый среднестатистический житель края сможет осилить. Иммунитет детям будем за счёт асфальта и бетона поднимать?».

«Мы тоже просим разобраться в этом вопросе главу и открыть проезд к морю».

«Что за беспредел совсем уже , всю жизнь туда люди ездили отдыхать . А теперь не проехать».

«Да это уже с какой то, мы каждое все лето практически там проводим с детьми! А сейчас что предлагают, пешком туда ходить? А где машину тогда оставлять? Парковки то нет поблизости».

«Я еще зимой ездила туда в итоге развернулась, ибо знак стоит».

«Там слева под сопкой почему бы не сделать стоянку, пусть платно. То ,что к воде самой на машинах подъезжать не будут это даже хорошо. Но не за километр же *** до моря. Там и прохода то для пешего путешествия я не рассмотрела. Как задолбали уже это скотское отношение к людям, это просто непередаваемо».

«Это самый лучший пляж города Артём где безопасно можно купаться детям. Куда теперь ездить летом купаться??? Это , что за хамство. Обещали, что всё останется в открытом бесплатном пользовании. Надо разобраться».

Однако, как оказалось, все не так печально. Одна из пользователей пояснила, что вопрос должен быть решен:

Я задавала этот вопрос администрации, ответили , что знак уберут, как доделают дорогу.

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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