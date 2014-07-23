Популярный в Приморье пляж закрыли для граждан
Популярный в Приморье пляж закрыли для граждан. На дороге, которая ведет к морю, установили знак, запрещающий проезд, сообщают «Вести:Приморье».
пишет автор поста в паблике artem.news.plus.
Многие, кто ознакомился с постом, задались вопросом, кто и для чего это сделал. неужели, теперь пляжем не смогут пользоваться любители отдыха у моря.
«Ну что дорогие друзья, приехали...к морю не проедь, к речке не спустись... Ждём дорогущих парковок, которые не каждый среднестатистический житель края сможет осилить. Иммунитет детям будем за счёт асфальта и бетона поднимать?».
«Мы тоже просим разобраться в этом вопросе главу и открыть проезд к морю».
«Что за беспредел совсем уже , всю жизнь туда люди ездили отдыхать . А теперь не проехать».
«Да это уже с какой то, мы каждое все лето практически там проводим с детьми! А сейчас что предлагают, пешком туда ходить? А где машину тогда оставлять? Парковки то нет поблизости».
«Я еще зимой ездила туда в итоге развернулась, ибо знак стоит».
«Там слева под сопкой почему бы не сделать стоянку, пусть платно. То ,что к воде самой на машинах подъезжать не будут это даже хорошо. Но не за километр же *** до моря. Там и прохода то для пешего путешествия я не рассмотрела. Как задолбали уже это скотское отношение к людям, это просто непередаваемо».
«Это самый лучший пляж города Артём где безопасно можно купаться детям. Куда теперь ездить летом купаться??? Это , что за хамство. Обещали, что всё останется в открытом бесплатном пользовании. Надо разобраться».
Однако, как оказалось, все не так печально. Одна из пользователей пояснила, что вопрос должен быть решен:
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
Комментировать: