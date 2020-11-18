Седан влетел в пассажирский автобус во Владивостоке

О ДТП с пассажирским автобусом рассказали в одном из приморских пабликов, сообщают «Вести:Приморье».

Авария произошла на улице Добровольского. Детали происшествия уточняются.

Однако в комментариях к посту многие горожане предположили, что работают автоподставщики. Вероятно, такое впечатление складывается из-за того, что это не первая авария с автобусов за последнее время.

«Что пудов сработки, два дня подряд 31 пинают вечер».

«А по сути , знаки где то должны быть записаны , в гибдд , официально. Там когда то стоял знак уступить . А куда он делся».

«второй раз вижу дтп в этом районе в ленте и не могу понять где это».

«Сейчас все туда рванут, пока знаки не установят».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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