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Седан влетел в пассажирский автобус во Владивостоке
О ДТП с пассажирским автобусом рассказали в одном из приморских пабликов, сообщают «Вести:Приморье».
Авария произошла на улице Добровольского. Детали происшествия уточняются.
Однако в комментариях к посту многие горожане предположили, что работают автоподставщики. Вероятно, такое впечатление складывается из-за того, что это не первая авария с автобусов за последнее время.
«Что пудов сработки, два дня подряд 31 пинают вечер».
«А по сути , знаки где то должны быть записаны , в гибдд , официально. Там когда то стоял знак уступить . А куда он делся».
«второй раз вижу дтп в этом районе в ленте и не могу понять где это».
«Сейчас все туда рванут, пока знаки не установят».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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