Авария на аэропортовской трассе вызвала вопросы горожан

Авария на трассе по направлению в аэропорт внесла коррективы в распорядок дня двух автомобилистов, сообщают «Вести:Приморье».

На трассе столкнулись микроавтобус и малолитражка. Видео опубликовано в одном из приморских пабликов. Просмотрев, жители Приморья задались вопросом - Как такое возможно? Хотя, ответ приходит сам собой.

В комментариях предположили, что циклон, который вчера обрушился на Приморье, здесь ни при чем. Пользователи отметили, дорога почищена. Вероятно, несоблюдение правил дорожного движения спровоцировало аварию.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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