Сегодня, 16:04
Такси всмятку: серьезная авария произошла на трассе
Серьезная авария произошла на трассе по направлению в Находку, сообщают «Вести:Приморье».
Очевидец аварии опубликовал видео в одном из приморских пабликов. На кадрах видно, автомобиль такси слетел с дороги. Скорее всего, после удара машина превратилась в груду металла.
Также видно, на аварийках стоят еще несколько автомобилей.
Детали аварии уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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