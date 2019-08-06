Такси всмятку: серьезная авария произошла на трассе

Серьезная авария произошла на трассе по направлению в Находку, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидец аварии опубликовал видео в одном из приморских пабликов. На кадрах видно, автомобиль такси слетел с дороги. Скорее всего, после удара машина превратилась в груду металла.

Также видно, на аварийках стоят еще несколько автомобилей.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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