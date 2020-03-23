Серьезная авария собрала у перевернувшегося авто десяток неравнодушных граждан

В Находке в районе МЖК произошла серьезная авария, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидец опубликовал видео в одном из инстаграм-аккаунтов. На кадрах видно, как десяток людей стоят у перевернувшегося авто. Вероятно, пытаются помочь тем, кто находится в машине.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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