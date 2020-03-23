Сегодня, 17:12
Серьезная авария собрала у перевернувшегося авто десяток неравнодушных граждан
В Находке в районе МЖК произошла серьезная авария, сообщают «Вести:Приморье».
Очевидец опубликовал видео в одном из инстаграм-аккаунтов. На кадрах видно, как десяток людей стоят у перевернувшегося авто. Вероятно, пытаются помочь тем, кто находится в машине.
Детали аварии уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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