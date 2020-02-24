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Вчера, 23:18

Пять авто попали «под раздачу» в страшной аварии в Находке

Пять авто попали «под раздачу» в страшной аварии в Находке

Источник фото: скрин видео dpscontrol

В Находке произошла серьезная авария, в которую попали пять автомобилей, сообщают «Вести:Приморье».

В Находке в районе остановки Тихоокеанская в ДТП попали 5 машин. Очевидцы отмечают, примчалась скорая, врачи пытаются помочь пострадавшим. Люди лежат на дороге.

Детали аварии уточняются.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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