Пять авто попали «под раздачу» в страшной аварии в Находке

В Находке произошла серьезная авария, в которую попали пять автомобилей, сообщают «Вести:Приморье».

В Находке в районе остановки Тихоокеанская в ДТП попали 5 машин. Очевидцы отмечают, примчалась скорая, врачи пытаются помочь пострадавшим. Люди лежат на дороге.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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