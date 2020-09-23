«Зажал маленького»: водители спорят, кто виноват в ДТП

Во Владивостоке произошла авария, в которой водители не хотят признавать себя виновными, сообщают «Вести:Приморье».

О ней рассказали в одном из приморских пабликов. Очевидцы пояснили, ДТП произошло на улице 40 лет ВЛКСМ.

В аварии пострадали два автомобиля - седан со знаками такси на кузове и большегруз.

Детали аварии уточняются.

В комментариях пользователи предположили, виноват таксист - водитель седана.

«У нас в городе вообще такой знак не знают. На путепроводе на всех съездах, заездах, идут как по главной, руководствуясь помехой справа».

«Таксист виноват, наверное протиснуться хотел».

«Да тут даже думать не надо. Приус! Таксист! Все приехали !».

«Жесть».

«Сужение дороги».

«Да приус, не иначе».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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