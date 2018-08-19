«Грузовик задним ходом сдавал?»: разные версии ДТП с авто полиции выдвигают горожане

В Находке произошла авария, в которой участниками стали два автомобиля, сообщают «Вести:Приморье».

При въезде в Находку произошло ДТП. Столкнулись грузовик и автомобиль полиции. Судя по фото, авто с мигалками не выдержал дистанцию и влетел в грузовик.

Детали аварии уточняются.

Многие в комментариях тут же стали предлагать свои версии аварии, многие пошутили и предположили, что «бабуля на двое шептала». Еще непонятно, кого признают виновным.

«Грузовик задним ходом, сдавал», «Печально ,не соблюдение дистанции!», «Виноват конечно грузовик», «Точно, грузовик будет виноват», «Приехали. Сразу и оформились», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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