От машины мало что осталось: в ДТП столкнулись седан и грузовик

В районе Уголовое - поворот произошла жесткая авария, сообщают «Вести:Приморье».

Участниками стали два автомобиля - грузовик и легковушка. На кадрах видно, одна из машин получила настолько серьезные повреждения. Части авто разлетелись по трассе на сотню метров. Скорее всего, седан после удара влетел в ограждения, что и послужило тому, что от машины практически ничего не осталось.

К месту происшествия прибыли сотрудники ДПС. Детали аварии уточняются.

«Как они так?», «Мне кажется грузовик въехал в зад легковушке, а та не справилась с управлением и об леера разложилась», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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