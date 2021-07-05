«Подстава или случайность?»: нелепое ДТП вызвало вопросы горожан

Во Владивостоке в районе стадиона «Строитель» дорогу не поделили седан и грузовик. Авария попала в поле видеорегистратора очевидца, сообщают «Вести:Приморье».

На кадрах видно, грузовик готовился к повороту, включил поворотник и начал маневр. Однако по встречной полосе шел Nissan Skyline, как водитель не заметил грузовик, непонятно. Или же водитель за рулем Skyline был на сто процентов уверен, что едет с соблюдением всех правил движения.

В паблике dps_vl, где было размещено видео, одни предполагают, это чистой воды «подстава». Другие задаются вопросом, это кто такой смелый, кто решил подставиться под грузовик. При этом отмечают, согласно знакам и разметке, водитель грузовика двигался по правилам.

Обстоятельства аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru