«Жалко деда»: Новое место облюбовали автоподставщики во Владивостоке
Во Владивостоке в районе улицы Гоголя вновь работают автоподставщики, сообщают «Вести:Приморье».
Инцидент попал в поле видеорегистратора проезжающего мимо автомобиля. На кадрах видно, Toyota Premio двигался в среднем ряду. Скорее всего, водитель решил повернуть под мост, включил поворотник и начал перестраиваться. Однако выполнить маневр у него не получилось. Водитель Nissan Skyline, двигавшийся по левой полосе, прибавил газу. Столкновение не заставило себя ждать.
Большинство жителей края, просмотрев видео, уверены, что водитель Nissan Skyline — автоподставщик.
«Ударил специально! Видно хорошо».
«Премио ещё не начал манёвр а Скай уже руль в него крутит».
«Запись прям поможет водителю премио».
«Жалко деда. Мимо проезжал, подстава».
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Видео dpskontrol_125rus
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