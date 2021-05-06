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«Жалко деда»: Новое место облюбовали автоподставщики во Владивостоке

«Жалко деда»: Новое место облюбовали автоподставщики во Владивостоке

Источник фото: pixabay.com

Во Владивостоке в районе улицы Гоголя вновь работают автоподставщики, сообщают «Вести:Приморье».

Инцидент попал в поле видеорегистратора проезжающего мимо автомобиля. На кадрах видно, Toyota Premio двигался в среднем ряду. Скорее всего, водитель решил повернуть под мост, включил поворотник и начал перестраиваться. Однако выполнить маневр у него не получилось. Водитель Nissan Skyline, двигавшийся по левой полосе, прибавил газу. Столкновение не заставило себя ждать.

Большинство жителей края, просмотрев видео, уверены, что водитель Nissan Skyline — автоподставщик.

«Ударил специально! Видно хорошо».

«Премио ещё не начал манёвр а Скай уже руль в него крутит».

«Запись прям поможет водителю премио».

«Жалко деда. Мимо проезжал, подстава».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

 

Видео dpskontrol_125rus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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Комментарии: 1

  1. Яков Соломоновыч от 6.05.2021 20:20
    Во, козлина, Точно подстава. За это яйца отрывать надо козлу.

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