«Мамкин дрифтер» показал «мастерство» вождения и попал в ДТП

В Лесозаводске произошла авария, участниками которой стали грузовик и седан, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в одном из приморских пабликов житель Приморья опубликовал видео, которое попало в поле регистратора. На кадрах видно, водитель седана проезжает участок дороги, при этом показывая «мастерство». Машину начинает кидать из стороны в сторону.

Автор поясняет, седан не занесло, это «мамкин дрифтер».

Навстречу горе-водителю двигался кроссовер Toyota Harrier, водитель которого успел затормозить, остановился и, вероятно, от греха подальше, просто решил пропустить дрифтера. Все, казалось бы, могло закончиться удачно, однако грузовик, который шел за кроссовером спутал все планы, объезжая остановившийся Harrier, он столкнулся с седаном дрифтера.

В комментариях предположили, виноваты оба водителя, и грузовика, и седана.

«Надо было в Харька въезжать а так лишение встречка».

«Ну виновник то грузчик?».

«Карма... Просто карма».

«Как не пытался, не получилось».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

видео dps_vl

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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