«Живые хоть?»: серьезная авария поразила жителей Владивостока
Серьезная авария произошла во Владивостоке, в районе проспекта Красоты, поздним вечером. Столкнулись грузовик и кроссовер, сообщают «Вести:Приморье».
Автомобили получили серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается. При этом отмечается, водитель грузовика сел за руль, не имея водительского удостоверения.
ДТП в районе проспекта Красоты. Водитель грузовика, не имеющий водительских прав, решил развернуться через двойную сплошную и столкнулся с Infinity, от удара грузовик откинуло в бетонную стену,
пишет автор поста в паблике dps_vl.
«Страшно ездить по дорогам! Кого только не встретишь!».
«Опасно. Живые хоть?».
«Что управляет такими иди.О.тами?».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru