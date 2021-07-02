«Живые хоть?»: серьезная авария поразила жителей Владивостока

Серьезная авария произошла во Владивостоке, в районе проспекта Красоты, поздним вечером. Столкнулись грузовик и кроссовер, сообщают «Вести:Приморье».

Автомобили получили серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается. При этом отмечается, водитель грузовика сел за руль, не имея водительского удостоверения.

ДТП в районе проспекта Красоты. Водитель грузовика, не имеющий водительских прав, решил развернуться через двойную сплошную и столкнулся с Infinity, от удара грузовик откинуло в бетонную стену,

пишет автор поста в паблике dps_vl.

«Страшно ездить по дорогам! Кого только не встретишь!».

«Опасно. Живые хоть?».

«Что управляет такими иди.О.тами?».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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