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На дорогах Владивостока замечены «носороги»

На дорогах Владивостока замечены «носороги»

Во Владивостоке произошло ДТП, которое сильно удивило горожан, сообщают «Вести:Приморье».

Авария попала в поле видеорегистратора очевидца. На кадрах видно, как двигающийся по левой полосе грузовик остановился, чтобы пропустить поворачивающий седан. А вот водитель другого автомобиля решил, что он едет по главной, и уступать не намерен ни при каких обстоятельствах. Так и произошло. Не меняя траектории, водитель врезается в поворачивающий седан. Теперь все встали, уже никто никуда не едет.

В комментариях многие не поняли действий водителя, который ехал прямо. Горожане отметили, что времени было достаточно, чтобы увидеть, понять и избежать ДТП. Некоторые предположили, авария спровоцирована специально, отметив, что «озвучка» видео про носорогов попала в тему: «Когда носорог таранит стену...».

«Радио прям в тему».

«И смех и грех».

«Реально насорог».

«Носорог протаранил стену».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

 

видео dps_vl
 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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