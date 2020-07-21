На дорогах Владивостока замечены «носороги»
Во Владивостоке произошло ДТП, которое сильно удивило горожан, сообщают «Вести:Приморье».
Авария попала в поле видеорегистратора очевидца. На кадрах видно, как двигающийся по левой полосе грузовик остановился, чтобы пропустить поворачивающий седан. А вот водитель другого автомобиля решил, что он едет по главной, и уступать не намерен ни при каких обстоятельствах. Так и произошло. Не меняя траектории, водитель врезается в поворачивающий седан. Теперь все встали, уже никто никуда не едет.
В комментариях многие не поняли действий водителя, который ехал прямо. Горожане отметили, что времени было достаточно, чтобы увидеть, понять и избежать ДТП. Некоторые предположили, авария спровоцирована специально, отметив, что «озвучка» видео про носорогов попала в тему: «Когда носорог таранит стену...».
«Радио прям в тему».
«И смех и грех».
«Реально насорог».
«Носорог протаранил стену».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
видео dps_vl
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