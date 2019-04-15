«Однозначно подставная»: Авария на кольце возмутила горожан

Авария на кольце Инструментального завода попала в поле видеорегистратора очевидца, сообщают «Вести:Приморье».

В паблике dps_vl, где было опубликовано видео, жители края отметили, ДПТ похоже на подставное. Вероятно, многие из тех, кто просмотрел его, являются автолюбителями. Так вот они уточнили, у водителя микроавтобуса была возможность притормозить и пропустить внедорожник. Однако по каким-то причинам он не стал этого делать. Граждане возмутились увиденному, пояснив, что у водителей нет культуры. И они решают, что каждый прав.

«Умышленное ДТП не дал проехать».

«Однозначно специально, страховки быстро выплачивают, решил видать себе сделать бампер полностью, тупо из за бабок люди как не люди себя видут, там расстояние было можно с 160 было остановится, ещё и левей специально взял чутка, молодец, получается из за бобла *** отдадут, а если чисто *** то догнал бы лейку и объяснил, а тут чистая выгода сделать бампер ещё и на пивко оставить, если честно таких рексов призераю, душка не хватило наказать по другому».

«Такое впечатление , что автобус специально вдарил».

«Одно дело когда бьют машину спереди а другое дело когда бьют машину сзади страховая компания по-другому считает».

Но нашлись и те, кто уточнил, водитель микроавтобуса ехал по правилам.

«На Лексусе из тех баранов которые считают (ничего страшного, притормозит) а тут так получилось что не проканало, на басике молодец».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]