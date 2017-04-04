ДТП с Land Cruiser  и реакция на произошедшее удивила жителей Приморья

Авария, которая произошла в районе стелы во Владивостоке, попала в поле видеорегистратора очевидца, сообщают «Вести:Приморье».

30 января, в видеорегистратор попал момент ДТП в районе стелы в сторону Артёма. На средней полосе было ДТП и, выезжая из-за поворота, его не видно, а на дороге лёд, мы перестроились и нас крутануло, а вот Toyota Land Cruiser кинуло в леера,

пишет автор поста в одном из приморских пабликов.

На кадрах видно, три полосы движения заняты автомобилями. Автор пытается затормозить, увидев впередистоящие на дороге машины. Получилось. Однако внедорожник, который следовал сзади, не смог затормозить. Сработала антиблокировочная система. Внедорожник развернуло, и он улетел в леера и сугроб, потеряв части авто.

В комментариях отметили, смех в комментариях видео, неуместен. Однако, были и те, кто предположил, такой может быть реакция организма в стрессовой ситуации.

«Ехали бы 40км обошлось ,гололёд куда летим?».

«Почему знак не выставили на скоростной то дороге».

«А мне кажеться он смеётся с реакции женщины которая была в машине регика».

«Чё вы докопались до смеха? Они, на минуточку, только что тоже чуть не попали в аварию. Это стресс, а у каждого он выражается по своему. Смех в данном случае - защитная реакция. Я б на вас посмотрел в такой ситуации, хотя - Боже упаси».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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