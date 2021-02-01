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«В разнос пошел»: спецмашина погрузила в туман улицу города

«В разнос пошел»: спецмашина погрузила в туман улицу города

Источник фото: скрин видео dps_vl

Во Владивостоке машина аварийной службы «погрузила» в туман водителей, двигавшихся по дороге в районе Снеговой, сообщают «Вести:Приморье».

Машина аварийной службы попала в поле видеорегистратора очевидца. Многие в комментариях задались вопросом, почему неисправные автомобили выходят на дороги города и края. И предположили, что такая ситуация могла привести к аварии.

Сегодня, в районе Снеговой в сторону Карьерной. Когда видишь нашу аварийную службу, мысли, что она сама по себе одна сплошная авария. Ну во всяком случае аварийные ситуации на дороге своим шлейфом точно создаёт, затрудняя видимость,

пишет автор поста в паблике dps_vl.

«В разнос пошел».

«Так это ночной дозор».

«Двигатель в разнос пошел дурбине».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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