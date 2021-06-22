Увиденное на дороге взбудоражило сознание водителей

Во Владивостоке в районе Инструментального завода маневр одного из водителей кроссовера попал в поле видеорегистратора машины, которая следовала за ним, сообщают «Вести:Приморье».

Водитель красного кроссовера, не обащая внимания на знак «Уступи дорогу», решил показать мастер-класс по пересечению перекрестка с круговым движением. Однако что-то пошло не так. Оппонент, который двигался по кольцу не оценил его маневр. Авария не заставила себя ждать.

ДТП на кольце Инструментального завода попало на видео. Уверенный водитель красного кроссовера нашёл себе проблем,

пишет автор поста в паблике dps_vl.

В комментариях многие отметили, что на этом участке часто находятся торопыги, которые провоцируют нелепые ДТП.

«Поехал со словами "капец тут затылков стоит, ща я им покажу как надо ездить».

«Такой, а че все тупят, странные».

«Каждый раз ору с таких вот торопыг там, и причём столько там аварий подобных и ничему чужие ошибки не учат».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru