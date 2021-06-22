Увиденное на дороге взбудоражило сознание водителей
Во Владивостоке в районе Инструментального завода маневр одного из водителей кроссовера попал в поле видеорегистратора машины, которая следовала за ним, сообщают «Вести:Приморье».
Водитель красного кроссовера, не обащая внимания на знак «Уступи дорогу», решил показать мастер-класс по пересечению перекрестка с круговым движением. Однако что-то пошло не так. Оппонент, который двигался по кольцу не оценил его маневр. Авария не заставила себя ждать.
пишет автор поста в паблике dps_vl.
В комментариях многие отметили, что на этом участке часто находятся торопыги, которые провоцируют нелепые ДТП.
«Поехал со словами "капец тут затылков стоит, ща я им покажу как надо ездить».
«Такой, а че все тупят, странные».
«Каждый раз ору с таких вот торопыг там, и причём столько там аварий подобных и ничему чужие ошибки не учат».
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