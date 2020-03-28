«Так бывает только во Владивостоке»: в соцсетях обсуждают ситуацию на дороге (видео)

Манера вождения одного из водителей бросилась в глаза многим пешеходам, а также попала в поле видеорегистратора, сообщают «Вести:Приморье».

«В районе Океанского проспекта, на повороте в сторону Фонтанной, водитель белого универсала Toyota продемонстрировал чисто владивостокские навыки вождения», отметил автор поста в одном из пабликов Приморья.

Действительно, маневр странный. Складывается ощущение, что ПДД никто не учил. Или просто решил, что может управлять транспортом по «своим» правилам.

«Сколько же таких...», «Весь город такой, многие ездить не умеют, что приводят к страху многих водителей, в том числе и начинающих», «Так только во Владивостоке водят», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru