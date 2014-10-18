Водитель авто неприличным жестом показал, кто на дороге главный (видео)

Во Владивостоке, в районе ВГУЭС водитель Toyota Ipsum перестраиваясь из левого ряда, решил действовать по «своим» правилам, сообщают «Вести:Приморье». Про поворотники, которые необходимо включать, он, вероятно, не знает. Так вот этот водитель решил, что ему на дороге все обязаны, и стал совершать маневр, показывая неприличный жест. Такая некрасивая картина попала в поле видеорегистратора. Теперь многим станет ясно, как зарабатывают «минуту славы».

Стоит отметить, что в комментариях паблика говорят о том, что этот водитель - женщина.

«В районе подъёма со ВГУЭСа, данная автоледи, двигаясь по крайней левой полосе, решила, что ей обязаны уступать, те, кто со своей полосы вовсе не выезжал, а также отсутствуют указатель сигнала поворота, о чем не понятно какой маневр собирается выполнять водитель автомобиля, ну и в конце она решила выразить безмерное благодарство за то, что она не права», описали ситуацию в паблике.

«Надеюсь следующий раз этот жест она покажет более нервному и невоспитанному мужчине, а потом часов 5 просидит в очереди в травме. Народ бесстрашный какой-то», «В последнее время поворотники очень часто люди не включают с чем это связано», «Этот ипсум постоянно тупит, остерегайтесь его», «Прям обострение какое-то», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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