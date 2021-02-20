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«Красавчик сделал мой день»: маневр водителя обсуждают во Владивостоке

«Красавчик сделал мой день»: маневр водителя обсуждают во Владивостоке

Источник фото: pixabay.com

Во Владивостоке жители обсуждают маневр, который совершил водитель Toyota, сообщают «Вести:Приморье».

Действия водителя попали в поле видеорегистратора очевидца, который в то же время оказался на данном участке дороги улицы Окатовой. Как оказалось, водитель Toyota решил по-своему войти в разворот, чем восхитил многих. На скорости, он аккуратно сделал задуманное и умчался.

В паблике, где было опубликовано видео, многие отметили, водитель - красавчик, все сделал грамотно. Однако, немногие обратили внимание на то, что свой маневр водитель совершал в зоне действия пешеходного перехода, что запрещено ПДД. Нашлись в комментариях те, кто пояснил, восхищаясь таким поступком водителя на дороге, жители игнорируют правила движения.

"Красавчик".

«Красавчик сделал мой день».

"Вот это было прям красиво", "На Марке тип красавчик, сделал все по школе". 

«Когда прям перед тобой так исполнят, тогда и прокомментируете».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

 

видео dps.control

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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Комментарии: 1

  1. Сергей от 20.02.2021 10:16
    Там светофор и регулируемый пешеходный переход, там сплошная двойная разделительная линия, сейчас пришедшая в состоянии невидимости, там дети идут в школу номер 50. И вот так разворачиваются каждую минуту и легковые и камазы с Хино и автобусы. Администрация и ГИБДД не принимают никаких мер по исправлению данной ситуации и восстановлении дорожной разметки. Прокуратуре и другим структурам давно пора поверить на признаки халатности в действиях ответственных должностных лиц.

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