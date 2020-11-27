«Красавчик, сломал систему»: увиденное на перекрестке поразило приморцев

В Приморье на одном из перекрестков города жители сняли на видео момент «перехода» экскаватора по «зебре», сообщают «Вести:Приморье».

Горожане стали очевидцами картины, вызывающей улыбку. Действие происходит на улице Комсомольской. Водитель спецтехники, который, скорее всего, только что расчищал один участок дороги, решил изменить место «дислокации». При этом он воспользовался пешеходным переходом.

В комментариях многие с позитивом отнеслись к действиям водителя экскаватора.

«Этому пешеходу точно уступят))».

«А ничего, что зелёный цвет на светофоре».

«Ну с таким пешеходом не поспоришь».

«Красавчик, сломал систему».

«Попробуй не уступи».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

видео mark2_che

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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