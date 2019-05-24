«Откуда они такие»: водитель на Prius вызвал гнев жителей Владивостока

О ситуации на дороге, которая едва не превратилась в трагедию, рассказал очевидец. Манера вождения водителя за рулем автомобиля Toyota Prius попала на видеорегистратор, сообщают «Вести:Приморье».

Водитель такси решил обогнать машины на своей полосе и выехал на встречную полосу. Отметим, движение при этом было плотным.

В районе рынка на Снеговой пади, таксист яндекс такси на Toyota Prius вылетел на встречную полосу и чуть - не устроил серьёзное ДТП. К сожелению номер был заляпан снегом, бортовой номер такси 749,

пишет автор поста в паблике dps_vl.

«А как же в рекламе, 12 лет стажа, систематически проверки и т.п.. Можно доверять только этому такси, высокое качество».

«Что-то таксисты совсем без правил начали ездить».

«Надо было не сворачивать».

«Откуда они такие».

«По городу беспредел на дорогах, что у нас гаишников не хватает?».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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