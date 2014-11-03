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Таксист едва не снес людей на «зебре» в районе Спортивной (видео)

Таксист едва не снес людей на «зебре» в районе Спортивной (видео)

Источник фото: скрин видео dps_vl

Во Владивостоке в районе участка Борисенко - Спортивная водитель за рулём Toyota Prius, на котором были изображены «шашечки» такси, летел по встречной полосе и чуть было не снёс пешеходов. В это время по «зебре» дорогу переходил мужчина с ребенком.

Заявка в 200 рублей стоит человеческих жизней?⠀- задаются вопросом очевидцы.

«Не все понимают, что на дороге надо не только перед собой смотреть, но и обращать внимание на поведение водителей в соседних рядах, особенно при приближении к пешеходному переходу. Слишком сложно некоторым понять, что если машина в соседней полосе снижает скорость или почти полностью останавливается, то для этого может быть весомая причина», «Да когда же вы водители перестанете носиться, как ужаленные?», отметили в комментариях.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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