Происшествие на перекрестке поразило горожан жестокостью

В Уссурийске на перекрестке водитель сбил женщину, которая переходила дорогу, сообщают «Вести:Приморье».

На перекрестке улиц Приморская и Вокзальная Дамба водитель за рулем Toyota Prius сбил женщину. Момент наезда зафиксировал видеорегистратор очевидца происшествия. Видно как машина совершает поворот направо, в тот момент женщина уже стоит на проезжей части. Однако водитель, не обращая на нее внимания, продолжает движение. Женщина после удара об автомобиль падает на асфальт. Отмечается, что очевидец происшествия, следующий за водителем Toyota Prius, остановился, оказал помощь женщине, вызвал сотрудников ГИБДД и передал им видео.

В паблике Марка Чернослива, где был размещено видео, просят помощи в установлении водителя, который в тот момент находился за рулем авто, сбившего женщину.

Требуется помощь неравнодушных людей, 03.04.2021, в районе 10 утра, на перекрёстке ул приморская и Вокзальная Дамба. Была сбита женщина, автомобилем Toyota Prius, гос номер: Т938МС125. Кому известно месторасположение данного автомобиля и его водителя, просьба сообщить по номеру телефона. PS: водитель скрылся с места происшествия. Потерпевшая женщина находится в больнице,

пишет автор поста.

В комментариях горожане возмутились увиденным, отметив, что водитель за рулем Prius мог избежать наезда, однако не сделал этого. И женщина, переходившая дорогу, должна была быть внимательнее.

«Образцовый водила из Уссурийска. Умудрился сбить человека при околонулевой скорости и мастерски свалить, чтобы не нашли. Сейчас он сидит, и пишет заяву что его корыто угнали, пока он спал в хмельном угаре и сам он не при чём».

«20 метров не дошла до пешеходного перехода. И вот расплата».

«Поражает жестокостью, сбил и уехал, ужас».

«В том районе есть только один переход ,что б к нему подойти надо перейти в любом случае проезжую часть».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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