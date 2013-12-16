Toyota Prius сбил 76-летнюю женщину в Приморье

14 января в Черниговском районе на 556 км трассы А-370 «Уссури» 31-летний водитель автомобиля Toyota Prius, двигаясь со стороны Хабаровска в направлении Владивостока, совершил наезд на 76-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости дорожного знака и разметки «Пешеходный пешеход».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, в результате ДТП женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, от которых скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований.

Стаж вождения автолюбителя на момент совершения автоаварии составил 14 лет. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения мужчину не привлекали.

Всего в минувший четверг на дорогах края зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий, 56 из которых– с материальным ущербом, 2 – с пострадавшими. 1 человек погиб, 2 – получили различные травмы. Повреждено 107 транспортных средств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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