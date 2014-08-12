Женщина погибла на месте ДТП во Владивостоке

Источник фото: Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

В дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о наезде на пешехода в районе улицы Бестужева.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, в районе дома №24 38-летний водитель Хонда Фрид, двигаясь со стороны улицы 1-я Морская в направлении Верхнепортовой, совершил наезд на 63-летнююю женщину, которая скончалась от полученных травм прямо на месте происшествия.

По предварительной информации, женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортных средств.

Стаж вождения водителя Хонда Фрид - 19 лет. В 2020 году привлекался к административной ответственности по статье 12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения». Штрафы оплачены.

Состояние опьянения у автомобилиста не установлено.

По факту происшествия проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований, по результатам которых будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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