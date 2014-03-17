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Мотоциклист-нарушитель сбил насмерть неустановленного пешехода

Мотоциклист-нарушитель сбил насмерть неустановленного пешехода

В пригороде Владивостока 26-летний водитель мотоцикла Ямаха, двигаясь в направлении города Артема, в районе улицы Таежной совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. В настоящее время личность погибшего устанавливается, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс – службу ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

Мотоциклист в результате ДТП получил перелом руки.

В ходе проверки установлено, что мотоцикл не имеет государственных регистрационных знаков.  

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда исследований, по результатам которых будет принято решение в соответствии с российским законодательством.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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