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В Уссурийске под колесами автомобиля погиб пешеход - у водителя нашли алкоголь в крови

В Уссурийске под колесами автомобиля погиб пешеход - у водителя нашли алкоголь в крови

Фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Уссурийску

В Уссурийске на улице Общественной в районе дома №103б погиб пешеход.

Как  сообщает "Вести: Приморье" со  ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, 32-летний водитель автомашины "Тойота Виста" совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте в темное время суток на освещенном участке дороги. От полученных травм 57-летний пешеход скончался на месте происшествия.

Установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Автомашина помещена стоянку временного задержания транспортных средств.

По факту аварии со смертельным исходом полиция проводит проверку.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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