В Уссурийске под колесами автомобиля погиб пешеход - у водителя нашли алкоголь в крови
В Уссурийске на улице Общественной в районе дома №103б погиб пешеход.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, 32-летний водитель автомашины "Тойота Виста" совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте в темное время суток на освещенном участке дороги. От полученных травм 57-летний пешеход скончался на месте происшествия.
Установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
Автомашина помещена стоянку временного задержания транспортных средств.
По факту аварии со смертельным исходом полиция проводит проверку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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