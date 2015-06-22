В Приморье возбуждено уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом
Автомобиль "Ниссан Авенир" совершил наезд на пешехода в районе 269 км автодороги Хабаровск - Владивосток, - сообщает "Вести: Приморье".
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД по Приморскому краю, 27-летний водитель управлял транспортным средством без соответствующих документов. Движение осуществлял со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. Наезд на 55-летнего мужчину произошел в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.
От полученных в результате удара травм пешеход скончался на месте происшествия, до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
Автомобиль поставлен на специализированную автостоянку. По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Назначено проведение ряда исследований.
Как отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД по Приморскому краю, ранее водителя, спровоцировавшего ДТП со смертельным исходом, уже привлекали к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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