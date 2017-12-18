В Кавалерово "Тойота Королла Филдер" сбила двух пешеходов

11 мая в посёлке Кавалерово под колеса легкового автомобиля попали два пешехода. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, в результате удара 33-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда бригады врачей, второй пешеход – 30-летняя женщина - госпитализирована с диагнозом «закрытый перелом голени». Автомобильная авария произошла в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. За рулем "Тойота Королла Филдер" находился 37-летний мужчина со стажем вождения более 18 лет. Ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима, а в день ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Назначено проведение ряда экспертиз.

По данным регионального ГИБДД, с 9 по 11 мая на территории Приморского края зарегистрировано 135 ДТП: 123 - с материальным ущербом, 12 – с пострадавшими. 2 человека погибли, 19 - получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 232 транспортных средства.

По видам происшествий преобладали столкновения транспортных средств. Среди населенных пунктов выделились Владивосток (60 ДТП) и Уссурийск (17), а по числу ДТП - воскресенье (53 происшествия).

Сотрудниками ГИБДД выявлены и привлечены к административной ответственности 1263 водителя и 141 пешеход, допустившие грубые нарушения Правил дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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