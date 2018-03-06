По факту гибели в ДТП под Лесозаводском женщины и ребенка возбуждено уголовное дело

Госавтоинспекция установила подробности столкновения автомашин со смертельным исходом в пригороде Лесозаводска, - сообщает "Вести: Приморье". По факту автоаварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, ДТП произошло в районе 25 км автодороги «Лесное-Лесозаводск-Тихменево».

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД по Приморскому краю, 29-летний мужчина за рулем автомобиля "Тойота Карина" двигался со стороны города Лесозаводска в направлении села Тихменево. Не справившись с управлением, он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной ГАЗ.

В результате удара произошла серьезная деформация кузова легкового автомобиля. Пассажиры, находившиеся в салоне "Тойоты", погибли на месте ДТП: это 28-летняя женщина и 8-летний мальчик. Мужчина госпитализирован с травмами головы и множественными переломами ребер. Состояние опьянения у водителя не установлено. На момент происшествия его стаж вождения составил более 10 лет.

По данным ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, с начала года грубые нарушения Правил дорожного движения стали причиной гибели 5 детей и подростков, 77 – получили травмы различной степени тяжести. Среди наиболее распространенных – нарушение скоростного режима, несоблюдение очередности проезда и выезд на полосу встречного движения. В 10 случаях детей перевозили водители, не прошедшие обучение на право управления транспортным средством, а в 13 ДТП водители находились за рулем с признаками опьянения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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