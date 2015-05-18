Первая жертва лета-2020 в Приморье: дети гибнут из-за безответственности родителей

В период летних школьныъх каникул возрастает количество ДТП с участием детей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД по Приморскому краю, за лето 2019 года на дорогах края произошло 119 автомобильных аварий с участием детей и подростков. В результате этих автопроисшествий 5 несовершеннолетних погибли, 135 – получили серьезные травмы и провели каникулы в больнице. В группе риска оказались все категории участников дорожного движения: пассажиры, пешеходы, водители велосипедов и мопедов.

Так, в июне в Пожарском районе при опрокидывании квадроцикла погиб его 14-летний водитель. В июле во Владивостоке смертельные травмы получил 8-летний пассажир мотоцикла, которым управлял пьяный отец ребенка. В августе в Михайловском районе при столкновении транспортных средств травмы, не совместимые с жизнью, получил 8-летний мальчик (его мать, сидевшая за рулем, совершила выезд на полосу встречного движения).

89% ДТП с участием детей, произошедших летом 2019 года, были спровоцированы грубыми нарушениями Правил дорожного движения родителями несовершеннолетних. В 19% ДТП выявлены нарушения Правил дорожного движения самими несовершеннолетними.

Лето 2020 года уже принесло первую трагедию: в пригороде Лесозаводска в результате столкновения транспортных средств погиб 8-летний мальчик. И вновь автопроисшествие спровоцировало нарушение Правил дорожного движения водителем, в чьем салоне находился ребенок. Мужчина совершил выезд на полосу встречного движения в аварийно-опасном месте.

Сотрудники Госавтоинспекции Приморского края подготовили для детей и родителей обучающий фильм, затрагивающий основные проблемы детского травматизма в летний период. Он рассчитан на совместный семейный просмотр с разбором дорожных ситуаций и ошибок. Материалы размещены в открытом доступе - https://drive.google.com/file/d/1dI5dCWDZzX4c7hnNgdNo2NT0In-bKWyS/view?usp=drivesdk.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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