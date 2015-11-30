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Женщина и ребенок погибли в аварии под Лесозаводском. Подробности

Женщина и ребенок погибли в аварии под Лесозаводском. Подробности

Источник фото: Социальные сети

ДТП произошло в пригороде Лесозаводска на участке автодороги «город Лесозаводск - село Лесное - село Тихменево».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, по предварительной информации, объезжая яму, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с большегрузом.

В результате удара произошла деформация кузова легкового автомобиля. В салоне находились 3 человека. Автомобилем управлял мужчина, он госпитализирован. Женщина и ребенок погибли. В настоящий момент сотрудники МЧС извлекают их тела из автомобиля.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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