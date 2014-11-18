Ангел-хранитель уберег водителя: Выясняются обстоятельства страшного ДТП в Приморье

Полиция Октябрьского района устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пассажир легкового автомобиля, сообщают «Вести:Приморье».

Информация о столкновении транспортных средств, произошедшем в районе 53 км автодороги Уссурийск - Пограничный – госграница, поступила в дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому району.

По предварительной информации, водитель автомобиля Тойота Марк 2 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Тойота Приус.

В результате столкновения тяжелые травмы получили пассажиры Приуса, один человек скончался на месте ДТП, двое госпитализированы.

По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства ДТП. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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