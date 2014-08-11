Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом
В дежурную часть отдела МВД России Хорольскому району поступило сообщение о том, что на 62 км автодороги «Михайловка – Турий Рог» произошло ДТП. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции, бригада медиков и сотрудники ГИБДД, сообщает "Вести: Приморье".
Установлена личность погибшего водителя – 31-летний мужчина, житель города Владивостока. По предварительной информации, двигаясь на автомобиле Тойота Марк 2, мужчина не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием, отметили в пресс-служба УМВД России по ПК.
В результате автоаварии водитель получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. Двое его пассажирок, женщины в возрасте 22 и 23 лет, получили ушибы и ссадины.
По факту автоаварии со смертельным исходом проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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