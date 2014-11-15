Сотрудник правоохранительных органов не выжил в ДТП
Не справился с управлением, перевернулся и погиб, два пассажира в больнице - последствия ДТП в Хорольском районе, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на ГИБДД.
В дежурную часть отдела МВД России Хорольскому району поступило сообщение о том, что на 62 км автодороги «Михайловка – Турий Рог» произошло ДТП. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции, бригада медиков и сотрудники ГИБДД.
Установлена личность погибшего водителя – 31-летний мужчина, житель города Владивостока. По предварительной информации, двигаясь на автомобиле Тойота Марк 2, мужчина не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате автоаварии водитель получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. Двое его пассажирок, женщины в возрасте 22 и 23 лет, получили ушибы и ссадины.
По факту автоаварии со смертельным исходом проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований.
По данным издания «Золотой мост», все трое пострадавших — сотрудники правоохранительных органов. Погибший был следователем из Хорольского следственного отдела Следственного комитета. Одна из пострадавших девушек – следователь из того же следственного отдела, ещё одна – участковая-стажёр, — сообщает издание.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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