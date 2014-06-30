Пассажир вылетел из авто: Полиция разбирается в смертельном ДТП

Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом на 656 км гострассы Хабаровск - Владивосток, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 656 км гострассы Хабаровск - Владивосток.

На место автоаварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

По предварительным данным установлено, что 23-летний водитель автомашины Субаро Легаси, двигаясь со стороны города Владивостока в направлении Хабаровска, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

В результате ДТП 47-летнего мужчину, который находился на заднем пассажирском сиденье автомашины, не пристегнутый ремнем безопасности, выбросило из салона автомобиля. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, от которых скончался на месте происшествия. Водитель и второй пассажир – мужчина 32-х лет в результате автоаварии получили ушибы и ссадины.

Стаж управления водителя автомобиля составляет 2 года, за 2020 год к административной ответственности за нарушение ПДД мужчину не привлекали.

Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови водителя.

ДТП произошло в светлое время суток на асфальтированной мокрой дороге.

По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийно опасную ситуацию. Назначено проведение ряда исследований.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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