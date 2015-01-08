Трагедия в ночи: мужчина попал под колеса авто на трассе

Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом на 649 км трассы Хабаровск-Владивосток, сообщают «Вести:Приморье».

Полиция города Уссурийска ищет свидетелей дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

Ранее в дежурную часть отдела МВД России по Уссурийскому городскому округу поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 649 км федеральной трассы «Хабаровск-Владивосток».

На место автоаварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

По предварительным данным установлено, что 28-летний водитель такси Toyota Prius, двигаясь со стороны города Уссурийска в направлении села Михайловка, совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части дороги. В результате ДТП 51-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, от которых скончался на месте происшествия, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

Стаж управления водителя автомобиля составляет 10 лет, за 2020 год к административной ответственности за нарушение ПДД мужчина привлекался один раз по ст. 12.18 КоАП РФ (Непредставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).

Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови водителя такси.

По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийно опасную ситуацию. Назначено проведение ряда исследований.

Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП. Возможно, у кого-то найдутся записи видеорегистраторов от 24.10.2020 года в период времени с 19.30 до 20.00. Свидетелей ждут в следственном отделе полиции по адресу: город Уссурийск, улица Калинина, 17, телефон: 8(4232) 32 29 39.

Дежурная часть ОМВД России по г. Уссурийску: 8 (4234) 32 16 26.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru