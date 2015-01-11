Трагедия в ночи: Девушка на Land Cruiser влетела в дерево

В Приморье полиция устанавливает обстоятельства автоаварий со смертельным исходом, сообщают «Вести:Приморье».

За минувшие сутки в Уссурийском городском округе зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом. Обе автоаварии произошли в ночное время.

В результате ДТП в районе 671 км - 765 км трассы Хабаровск - Владивосток погибла 28-летняя женщина - водитель автомобиля Toyota Land Cruiser. Предварительно установлено: двигаясь со стороны Владивостока в направлении Уссурийска, женщина не справилась с управлением, после чего внедорожник совершил съезд с проезжей части и наезд на препятствие (дерево).

Стаж вождения погибшей – 4 года. В ноябре 2019 года была лишена права управления транспортным средством за езду в состоянии опьянения.

Еще одно ДТП произошло на улице Комсомольская в Уссурийске. 45-летний водитель автомобиля Toyota Prius, двигаясь в направлении улицы Тургенева, совершил наезд на неустановленного пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту автоаварий со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествий, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийно опасные ситуации. Назначено проведение ряда исследований, отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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