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Полиция устанавливает личность пешехода, погибшего под Уссурийском

Полиция устанавливает личность пешехода, погибшего под Уссурийском

Источник фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Уссурийску

На 6 км автодороги Уссурийск-Раковка-Осиновка совершен наезд на пешехода.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, 45-летний водитель автомашины "Тойота Премио", двигаясь со стороны села Глуховка в направлении Уссурийска, совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части дороги.

В результате наезда пешеход получил травмы, от которых скончался на месте ДТП. В настоящее время личность погибшего устанавливается.

ДТП произошло в темное время суток. Дорожное покрытие – асфальт.

Водитель автомобиля имеет стаж вождения с 1993 года, в 2020 году к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. Медицинское освидетельствование показало отсутствие в крови алкоголя.

По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийно  опасную ситуацию. Назначено проведение ряда исследований.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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