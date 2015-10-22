Полиция устанавливает обстоятельства "жуткого ДТП", при котором авто придавило пешехода

Полиция Уссурийска проводит проверку по факту наезда на пешехода, сообщает «Вести: Приморье».

В дежурную часть отдела полиции города Уссурийска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Некрасова.

Установлено, что водитель автомашины Toyota Town Ace, двигаясь по улице Некрасова в направлении складов, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, после чего, продолжив движение, съехал с проезжей части в овраг.

В результате ДТП 50-летний пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Водитель микроавтобуса имеет 20-летний стаж вождения, ранее к административной ответственности не привлекался. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия, назначен ряд исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством, отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Напомним, ранее сообщалось, что водитель микроавтобуса улетел в кювет и придавил своим автомобилем случайного пешехода.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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